Suche nach Vermissten aus Rochsburg dauert an

Seit Freitag ist ein Senior aus Rochsburg verschwunden. Am Dienstag suchte die Polizei rund um die Rochsburg.

Der seit 24. November vermisste Peter H. aus Rochsburg blieb bis zum Dienstagnachmittag verschwunden. Am Dienstag suchte die Polizei per Schlauchboot im Bereich der Mulde unterhalb der Rochsburg, außerdem auf den Wanderwegen am Schloss und am nahen Wehr. Das sagte Andrzej Rydzik, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, auf Anfrage der „Freien...