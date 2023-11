Superblitzer erfasst Tempo in Noßwitz

Wegen der Baustelle auf der B 175 bei Rochlitz ist die Strecke als Umleitung beliebt. Der Landkreis testet, wie viele Fahrer zu schnell unterwegs sind.

Autofahrern in Noßwitz ist es in den vergangenen Tagen aufgefallen: Ein mobiles Blitzgerät, das der Landkreis gemietet hat, an der Hauptstraße in der Nähe der Feuerwehr. Doch hat der Superblitzer, der in beide Richtungen blitzt, Temposünder erfasst, die schneller als 30 Stundenkilometer unterwegs waren? „Die Daten am Standort Noßwitz...