Tierischer Badespaß: Hundeschwimmen in Penig

Das Hundeschwimmen zählt in Penig zu den Höhepunkten im Sommer. Auch dieses Jahr kamen unzählige Gäste in die Einrichtung.

Es ist ein Spektakel und ein unglaublicher Badespaß: Das Hundeschwimmen in Penig. Am Samstag war es wieder soweit. Bei schönstem Wetter, fast 30 Grad an der Luft und 22 Grad im Wasser, kamen Frauen und Männern mit 78 Hunden ins Freibad, dazu eine Vielzahl Zuschauer. Manch Hundebesitzer freute sich nicht nur über das Herumtollen der Hunde,...