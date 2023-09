Transporter fährt 23-Jährigen in Döbeln an - Fußgänger schwer verletzt

Der Unfall ist beim Rückwärtsfahren des Transporters passiert.

Ein 23-jähriger Mann hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 19. September, in Döbeln schwere Verletzungen erlitten. Das hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist gegen 10.15 Uhr geschehen. Passiert ist das in einem abgesperrten Baustellenbereich der Bundesstraße 169. Der Unfallort lag etwa 200 Meter nach dem Abzweig Am Gewerbegebiet. Dort...