Transporter fährt in Colditz 84-jährige Radlerin an

Die Radfahrerin erlitt bei dem Unfall auf der Coldizer Straße Verletzungen.

Geithain.

Ein 84-jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad in Geithain unterwegs war, hat bei einem Unfall am Montag, 18. Dezember, Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Geschehen ist der Unfall gegen 14.15 Uhr. Ein 55-jähriger Mann war mit seinem Volkswagen-Transporter auf der Colditzer Straße unterwegs. Er übersah die am rechten Straßenrand fahrende Radlerin. Der Transporter stieß mit dem Rad zusammen. Bei der Kollission stürzte die 84-Jährige. Durch die Wucht des Aufpralls zog sie sich die Verletzungen zu. So schilderten die Beamten den Hergang. Die Frau musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen: insgesamt etwa 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. (lk)