Umweltminister Wolfram Günther wird 50 Jahre

Groß Zeit zu feiern, hatte Wolfram Günther am Dienstag keine. Denn als Politiker steht die Pflicht an vorderster Stelle. Auch am 50. Geburtstag. Sachsens Vizeregierungschef - in der Kenia-Koalition zuständig für Energie, Umwelt und Landwirtschaft - ist früh aus dem Haus. Die dienstägliche Kabinettssitzung in Dresden stand an. Für den Abend...