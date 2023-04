Unfall auf B 107 bei Wechselburg: Junge Frau betroffen

Eine junge Frau ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße nahe Wechselburg verletzt worden und ihr Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Der Unfall ereignete sich laut Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag gegen 11.30 Uhr. Die Fahrerin war auf der B 107 in einem VW-Kleintransporter aus Richtung Wiederau kommend in Richtung Rochlitz...