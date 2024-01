Unfallflucht in Hartmannsdorf: Polizei Rochlitz sucht Zeugen

Zu einem Unfall im Dezember, bei dem Sachschaden entstand, werden nun die Bürger um Mithilfe gebeten.

Rochlitz.

Die Polizei in Rochlitz bittet um Mithilfe. Im Zeitraum vom 2. Dezember, 8 Uhr, bis 4. Dezember, 8 Uhr des vergangenen Jahres wurde in Hartmannsdorf ein Stabmattenzaun, welcher das Gelände der Firma Diamant Fahrradwerk GmbH umzäunt, durch ein bislang nicht ermitteltes Fahrzeug beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug fuhr auf der Heiersdofer Straße in Hartmannsdorf in Richtung Mühlauer Straße und kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Zaun. „Der Unfallverursacher verließ den Unfallort pflichtwidrig“, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.