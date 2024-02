Ungewöhnliches Verbrechen in Döbeln: Dixi-Toilette gesprengt

Ein kurioses Verbrechen beschäftigt die Polizei in Döbeln. Unbekannte sprengten ein Toilettenhäuschen und richteten einigen Schaden an.

Ein doch eher ungewöhnliches Verbrechen hat sich am frühen Sonnabendmorgen ereignet. In Döbeln ist die Polizei etwa gegen halb zwei nachts zur Baustelle in der Ludwig-Jahn-Straße gerufen worden. Und dort staunten die Beamten vermutlich nicht schlecht. Der Grund dafür: Unbekannte hatten in einem dort aufgestellten Dixi-Toilettenhäuschen einen...