Verein aus Geringswalde verbucht Premiere als Erfolg

Premiere gelungen. Der Trödelmarkt auf der Festwiese am Großteich in Geringswalde sollte für den Heimat- und Kulturverein (HKV) als Organisator ein erster Test sein. "Und die Idee ist super angekommen", resümierte HKV-Chefin Birgit Lietz am Vorabend des Maifeiertages. "Es läuft", bemerkte eine Verkäuferin, die Glas und Porzellan liebevoll auf...