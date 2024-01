Vereine in Penig und Lunzenau starten mit „Feuer und Flamme“ ins Jubiläumsjahr

Die Floriansjünger haben am Wochenende mit Wintergrillen und Neujahrsfest das Veranstaltungsjahr eröffnet. Die Feuerwehrvereine werfen den Blick voraus auf die nächsten Termine.

Das Lunzenauer Neujahrsfest mit Traditionsfeuer hat am Samstag schätzungsweise bis zu 50 Gäste auf den Hof der Feuerwehr Lunzenau gelockt. Bei Musik und Glühwein blickten die Mitglieder des Feuerwehrvereins auch auf weitere Veranstaltungstermine. So ist die Kinder- und Jugendfeuerwehr am 30. April beteiligt am Aufstellen des Maibaums. Am 17....