Vier Verletzte an der A-72-Auffahrt: Feuerwehren aus Penig rücken aus

Obergräfenhain/Penig.

Am Sonntag wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Penig und Obergräfenhain zu einem Einsatz an der Auffahrt zur A 72 Rochlitz gerufen. An der Kreuzung mit der B 175 nahe Obergräfenhain hatte es einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war gegen 18.35 Uhr ein Mercedes mit einem Hyundai zusammengestoßen. Die 42-jährige Mercedes-Fahrerin wollte aus Richtung Rathendorf kommend nach links in die Autobahnauffahrt abbiegen, als ihr Pkw mit dem aus Richtung Rochlitz kommenden Hyundai (Fahrer: 39 Jahre) zusammenstieß. Die 42-Jährige und der 39-Jährige wurden leicht, zwei Insassen des Hyundai schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 28.000 Euro. (eva/jl)