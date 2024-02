Vorlesewettbewerb in Rochlitz: Lokalmatadorin überzeugt

Ein spannendes Duell bis zum Schluss beim Vorlesewettbewerb in Rochlitz: Mädchen und Jungen aus den Altkreisen Döbeln und Mittweida traten gegeneinander an. Wer konnte die Jury im Stechen überzeugen?

Fantasybücher sind besonders beliebt. In fast der Hälfte der vorgelesenen Geschichten geht es um Einhörner, Kämpfe auf der Insel Atlantis oder Geschwisterpaare, die in Märchenbücher gefallen sind. Zehn Sechtsklässler sind am 28. Februar zum Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels nach Rochlitz gekommen. Die...