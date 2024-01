VW-Transporter-Fahrer auf der B 176 bei Colditz verletzt: Eisscholle kracht in Frontscheibe

Nach einer Fahrerflucht im Ortsteil Terpitzsch fragt die Polizei: Wer hat den Unfall gesehen, an dem Sattelzug und Transporter beteiligt waren?

Colditz/Terpitzsch.

Es war am Freitagmittag gegen 12.35 Uhr, als sich auf der B 176 (Hauptstraße) in Terpitzsch eine Eisscholle vom Dach eines Sattelzugs löste. Das Fahrzeug war in dem Colditzer Ortsteil in Höhe der Hausnummer 3 in Richtung Hausdorf unterwegs. Das Eisstück schlug in die Frontscheibe eines entgegenkommenden VW-Transporters ein. Dabei wurde der 43-jährige VW-Fahrer leicht verletzt.