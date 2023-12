Was Extrembergsteiger Stingl mit Lenin verbindet

In der Lunzenauer Erlebniskneipe ist der Chemnitzer seit Jahren Stammgast. Dort berichtete er jetzt über eine außergewöhnliche Expedition zu einem Wunsch-Ziel und eine Premiere. Spannend wird es auch im nächsten Jahr beim Jubiläum.

Wenn der Chemnitzer Extrembergsteiger Jörg Stingl zu einem seiner legendären Vorträge in die Lunzenauer Erlebniskneipe „Zum Prellbock“ kommt, ist die „Hütte“ voll. So war es auch am Donnerstagabend, als der ehemalige Olympionike, Hochseeschwimmer und Mount-Everst-Bezwinger von einer außergewöhnlichen Expedition berichtete. Allein das...