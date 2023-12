Was gibt es gratis auf dem Weihnachtsmarkt? Fünf Tipps für Rochlitz, Mittweida und Frankenberg

Die drei Städte laden für dieses Wochenende mit einem bunten Adventsprogramm auf die Marktplätze ein. Viel kann man erleben, ohne einen Cent auszugeben.

Wer sich auf dem Weihnachtsmarkt eine Bratwurst, gebrannte Mandeln und Glühwein gönnen oder Schätze für den Gabentisch kaufen will, muss ganz klar einige Groschen in der Tasche haben. Aber auch ohne, oder mit ganz wenig Geld, lässt sich viel erleben. Die "Freie Presse" nennt fünf Tipps für gratis Erlebnisse auf den Weihnachtsmärkten in...