Wechselburger Klosterklänge mit Harfenklängen und höfischen Liedern

Am 8. Juli erklingen wieder die Wechselburger Klosterklänge. In diesem Jahr dabei sind Julia Lehne und das Ensemble Nu:n. Der Konzertabend beginnt mit Harfenklängen der Wurzenerin Julia Lehne im Brunnenhof. Sie nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise in den hohen Norden mit all seiner rauhen Schönheit. Im zweiten Teil spielt das Ensemble Nu:n...