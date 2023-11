Wer hat Peter H. aus Rochsburg gesehen?

Der Senior hatte am Freitagnachmittag sein Wohnheim in Rochsburg in unbekannte Richtung verlassen. Als er nicht zurückkehrte, erstatteten Mitarbeiter des Heims eine Vermisstenanzeige.

Die Polizei sucht nach dem 74-jährigen Peter H. aus Rochsburg und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Der Senior hatte am Freitagnachmittag sein Wohnheim in Rochsburg in unbekannte Richtung verlassen. Bereits am Freitagabend suchten Polizisten die Umgebung nach ihm ab. Es kam ein Fährtenhund zum Einsatz, der jedoch keine Spur aufnehmen konnte.