Wer war der Mann mit dem riesigen Schnurrbart? Jugendladen Rochlitz auf den Spuren von Clemens Pfau

Warum wurde der Neumarkt in Rochlitz in Clemens-Pfau-Platz umbenannt? Was trieb den Rochlitzer Heimatforscher an? Schülerinnen der siebten Klasse haben recherchiert.

Der Clemens-Pfau-Platz ist ein zentraler Platz in Rochlitz. Kati, Enya, Paula, Stella und Hannah gehen regelmäßig dort hin. Denn auf dem Platz befindet sich der Jugendladen Rochlitz - ein offener Jugendtreff unter Trägerschaft des Vereins Muldenthaler Jugendhäuser. Dort kommen die jungen Leute zusammen, spielen Kicker, treiben Sport oder... Der Clemens-Pfau-Platz ist ein zentraler Platz in Rochlitz. Kati, Enya, Paula, Stella und Hannah gehen regelmäßig dort hin. Denn auf dem Platz befindet sich der Jugendladen Rochlitz - ein offener Jugendtreff unter Trägerschaft des Vereins Muldenthaler Jugendhäuser. Dort kommen die jungen Leute zusammen, spielen Kicker, treiben Sport oder...