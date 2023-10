Willkommen in der Alten Mühle: Erlaus jüngste Einwohner treffen sich

Zum Babyempfang gab es Geschenke und die Gelegenheit für Familien, einander kennenzulernen.

Für die jungen Eltern ist es jedes Jahr eine Gelegenheit, sich kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Gemeinde Erlau hatte am Mittwoch zum Babyempfang in die „Alte Mühle“ in Schweikershain eingeladen. Bürgermeister Peter Ahnert konnte 17 neue Erlauer und ihre Eltern begrüßen, auch einige Geschwister waren dabei. Pro...