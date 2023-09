Windrad-Turm ist doch noch nicht fertig

Für diese Woche sollten die letzten Stahlsegmente aufgebaut werden, was aber entgegen den Erwartungen nicht geschehen ist. Nun ist ein weiteres Großteil angeliefert worden.

Auf der Baustelle für Mittelsachsens höchstes Windrad an der Bundesstraße 107 bei Wiederau ist am Donnerstagnachmittag das Maschinenhaus angeliefert worden. Doch sind die Arbeiten bis dahin noch nicht soweit vorangekommen, wie zuletzt zu erwarten war und berichtet wurde. So sind die Stahlsegmente für den Turm doch noch nicht komplett...