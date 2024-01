Winterlinden ersetzen morsche Birken in Geringswalde

Der Klimawandel macht auch vor kommunalem Baumbestand nicht Halt. So wurden kürzlich Winterlinden in Nähe des Bolzplatzes am Großteich gepflanzt.

Die noch zarten Triebe wären wohl kaum aufgefallen. Deren Halterung, in Fachkreisen auch Dreibock genannt, hingegen schon. Denn seit etlichen Tagen ersetzen neun Winterlinden in Nähe des Spielplatzes am Nordufer des Geringswalder Großteiches etliche morsche Birken. Deren Alter und Klimaveränderungen hatten den Bäumen den Rest gegeben. Sie... Die noch zarten Triebe wären wohl kaum aufgefallen. Deren Halterung, in Fachkreisen auch Dreibock genannt, hingegen schon. Denn seit etlichen Tagen ersetzen neun Winterlinden in Nähe des Spielplatzes am Nordufer des Geringswalder Großteiches etliche morsche Birken. Deren Alter und Klimaveränderungen hatten den Bäumen den Rest gegeben. Sie...