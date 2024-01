Winterpause: Auf welchen Peniger Baustellen freie Fahrt auf Zeit herrscht

Während der Wintermonate herrscht in Penig freie Fahrt. Der Grund: Viele Baustellen sind in der Winterruhe. Doch wo kommen Autofahrer derzeit ohne Umleitungen durch?

Es ist Winter. Und das bedeutet in Penig: Freie Fahrt auf vielen Straßen, in denen noch gebaut wird. Schließlich herrscht auf einigen Baustellen Winterruhe. Ein Beispiel dafür ist die K 8257, die Oberhainer Straße. Vor dem Winter noch konnten hier der Asphalt eingebaut, der Gehwegbau fertiggestellt und die Buswarte an der Haltestelle „Neue...