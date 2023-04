Wo zum Hexenfeuer und Maibaumsetzen in der Region Rochlitz eingeladen wird

Ein langes Wochenende steht bevor, denn am Montag kann in den Mai gefeiert werden. Es ist Feiertag. Am Sonntag werden in der Region viele Hexenfeuer entzündet. "Freie Presse" gibt einen Überblick.

In Obergräfenhain wird am Samstag, den 29. April der Maibaum aufgestellt. Los geht es 15 Uhr auf dem Sportplatz.