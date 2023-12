Wochenmarkt in Rochlitz fällt aus

Normalerweise bauen Händler dienstags und donnerstags Verkaufsstände auf dem Markt in Rochlitz auf. Das ist am 7. und 12. Dezember nicht so, und das hat einen Grund.

Am Dienstag bauen die Händler auf dem Markt in Rochlitz noch ihre Stände auf, am Donnerstag und dem darauffolgenden Dienstag ist das allerdings anders. Denn der Wochenmarkt fällt an beiden Tagen aus, wie Jana Lang vom Rathaus informiert. Mitarbeiter des Bauhofs bereiten zunächst das Areal vor dem Rathaus für den Weihnachtsmarkt vor, der...