Zettlitz will sich von einstigem Ärztehaus trennen

Die Gemeinde Zettlitz will Grundstück und Gebäude des einstigen Ärztehauses in Zettlitz für 165.000 Euro verkaufen. Das Grundstück an der Ceesewitzer Straße verfügt über eine Größe von rund 2850 Quadratmetern. Wie Bürgermeister Steffen Dathe (parteilos) mitteilte, beträgt die Nutzfläche im Gebäude etwa 190 Quadratmeter, dazu 350...