Zusammenstoß in Lunzenau - 86-Jähriger im Krankenhaus gestorben

Ein Audi war auf der Karl-Marx-Straße mit einem Transporter kollidiert.

Lunzenau.

In einem Krankenhaus verstorben ist am Dienstag, 28. November, ein 86-jähriger Mann, der bei einem Verkehrsunfall am 8. November in Lunzenau schwere Verletzungen erlitten hatte. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. An dem Mittwoch, 8. November, kurz vor 15 Uhr war der 86-jährige Autofahrer mit seinem Audi auf der Karl-Marx-Straße in Lunzenau unterwegs. Dort passierte er schließlich einen am rechten Rand der Fahrbahn parkenden Wagen. In diesem Augenblick kollidierte der Audi des 86-Jährigen mit einem entgegenkommenden Kleintransporter der Marke Mercedes. Bei dem heftigen Zusammenstoß mit dem Transporter hatte der Audi-Fahrer die schweren Verletzungen davongetragen, denen er nun im Krankenhaus erlegen ist. (lk)