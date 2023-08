Zwei Autofahrerinnen bei Zusammenstoß in Waldheim verletzt

Zwei Autofahrerinnen haben bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Waldheim leichte Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Passiert ist der Unfall gegen 9 Uhr. Zu dieser Zeit war eine 32-jährige Frau mit ihrem Pkw Suzuki auf der Hauptstraße Straße unterwegs. Sie wollte dann mit ihrem Wagen nach links in die Harthaer Straße...