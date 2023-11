Zwei Brücken, Sportplatz und Solaranlage auf dem Wohnblock: Lunzenau plant für die nächsten Jahre

Der Stadtrat trifft sich zu einer wegweisenden Sitzung.

Für welche Vorhaben in Lunzenau im nächsten Jahr Geld ausgegeben werden soll, steht im Haushaltsplan der Stadt. Auf ihrer Sitzung am 6. November müssen die Stadträte entscheiden, ob sie dem Plan zustimmen. Die Erneuerung zweier Brücken - am Chemnitzberg und über den Mühlgraben - kostet voraussichtlich 1,3 Millionen Euro, wobei Fördermittel...