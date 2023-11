Zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe Geithain

Auf der B 7 nahe Geithain sind zwei Autos zusammengestoßen. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Geithain. Zwei schwer verletzte Frauen sowie Schaden in fünfstelliger Euro-Höhe sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag nahe Geithain ereignet hat. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig mitteilte, war gegen 7 Uhr die

36-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr auf der Bundesstraße 7 in Niedergräfenhain in Richtung Geithain unterwegs. In der weiteren Folge kam sie aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Mazda (Fahrerin: 34) zusammen. Die Frauen wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde mit etwa 50.000 Euro beziffert. Es wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (bp)