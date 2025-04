1 min.

Aus dem Newsroom: Kein Zukunftszentrum für Plauen: Was bleibt von der Bewerbung?

Die Bundesregierung plant den Bau eines sogenannten "Zukunftszentrums Deutsche Einheit und Europäische Transformation". Was sperrig klingt, ist aber spannend: Der Bund will 200 Millionen Euro in den Bau dieses Zentrums stecken, 200 Arbeitsplätze sollen entstehen. Eine Jury hat am Dienstagabend nun entschieden, wer den Zuschlag erhält: die Stadt Halle. Plauen und Leipzig, die sich gemeinsam beworben haben, gehen damit leer aus.