Die Freude ist riesig: Lisa Buckwitz (l) und Vanessa Mark jubeln nach ihrem Sieg bei der Bob-WM in Winterberg. Bild: Robert Michael/dpa

Auf dem Weg ins All: Vier Astronauten sollen mit dieser SpaceX Falcon 9-Rakete vom Kennedy Space Center aus zur Internationalen Raumstation aufbrechen. Bild: Chris O'Meara/AP/dpa

Der Tag geht zu Ende und die Sonne verschwindet hinter dem Berliner Fernsehturm. Das Wetter am Wochenende lockt mit milden Temperaturen und viel Sonne nach draußen. Bild: Annette Riedl/dpa

Gelber Rauch versperrt im Stadion an der Alten Försterei in Berlin die Sicht. Das Spiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund musste pausiert werden, nachdem Gäste-Fans Pyrotechnik gezündet hatten. Bild: Andreas Gora/dpa

Tränen am Grab: Menschen legen einen Tag nach der Beerdigung von Alexej Nawalny Blumen ab. Das Polizeiaufgebot ist weiterhin groß. Bild: Uncredited/AP/dpa

Papst Franziskus empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz zu einer Privataudienz. Für den Kanzler ist es die erste längere Begegnung mit dem Papst. Scholz überreichte dem Pontifex unter anderem den offiziellen Ball der Fußball-Europameisterschaft 2024, die in Deutschland stattfinden wird. Bild: --/Vatican Media/dpa

"Hilfe! Eure Kinder": Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation haben am Morgen die Fassade des Kanzleramts mit Farbe beschmiert. Bild: Annette Riedl/dpa

Duftschneeball blüht in Wernigerode. Das Wetter am Wochenende wird mild. Mit Temperaturen knapp an den 20 Grad wird vor allem der Sonntag frühlingshaft. Bild: Matthias Bein/dpa