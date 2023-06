Bilder des Tages vom 06.06.2023

Die Wut ist weiterhin groß: Demonstranten beschädigen eine Werbetafel in Toulouse. Erneut haben sich Menschen an einer landesweiten Protestaktion gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron beteiligt. Foto: Lionel Bonaventure/AFP/dpa

Der Mount Everest erstrahlt in goldenem Licht: Der höchsten Berge der Welt bei Sonnenuntergang - aufgenommen in der Autonomen Region Tibet. Foto: Fei Maohua/XinHua/dpa

Nasse Füße: Eine Frau watet durch das Hochwasser in Esmeraldas in Ecuador. Die Küstenregion wurde nach einem heftigen Regensturm evakuiert, der sechs Flüsse aus ihren Ufern treten ließ. Foto: Cesar Munoz/AP/dpa

Mit einer US-Flagge in der Hand erinnert ein Reenactor an den D-Day. Am 6. Juni 1944 stürmten fast 160.000 alliierte Soldaten die Strände der Normandie und wendeten das Blatt im Zweiten Weltkrieg. Foto: Thomas Padilla/AP/dpa

Sonnenaufgang an der Mündung des Amazonas an der Einfahrt zum Canal do Perigoso, dem "gefährlichen Kanal", in der Nähe von Chaves, Inselgruppe Marajo, Bundesstaat Para. Foto: Uncredited/AP