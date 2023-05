Bilder des Tages vom 16.05.2023

Chefkoch Mitsuo Ise hat im traditionellen Restaurant Mitchan Sohonten vor dem G7-Gipfel in Hiroshima für das Gericht "Okonomiyaki", eine Art japanische Pizza, eine spezielle "Deutschland"-Version für Kanzler Scholz kreiert. Die besonderen Zutaten sind Würstchen, Kartoffeln und Sauerkraut. Vom 19. bis 21. Mai findet in Japan der G7 Gipfel statt. Foto: Michael Kappeler/dpa

Wie Copy und Paste: Strandkörbe stehen am Ostseestrand in Warnemünde. Die Ostseebäder in Mecklenburg-Vorpommern erwarten an dem kommenden langem Wochenende viel Besuch. Foto: Frank Hormann/dpa-Zentralbild/dpa