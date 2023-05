Bilder des Tages vom 19.05.2023

Nachdem die Klimaschutzgruppe Letzte Generation die Stadtautobahn A100 in Berlin blockiert hat, platzt einem Mann der Kragen - im Würgegriff zerrt er einen der Aktivisten mit Gewalt von der Straße. Foto: Paul Zinken/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Dschidda in Saudi-Arabien eingetroffen. Er ist einer Einladung zum Gipfel der Arabischen Liga gefolgt. Foto: -/SPA/dpa

Eine Wildbiene steuert in einem Vorgarten in Hessen auf Salbeiblüten zu, um diese zu bestäuben. Das Wetter spielt mit: Der blaue Himmel wird heute nur von leichter Bewölkung "gestört". Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Kunst in Kiew: Thomas Baumgärtel steht neben einem selbst gestalteten Plakat, das Putin in Sträflingskleidung zeigt mit dem Slogan: "put in prison" (Putin ins Gefängnis!). Der Künstler ist derzeit unterwegs, um die Ukraine in ihrem Freiheitskampf künstlerisch zu unterstützen. Foto: David Young/dpa

Weit oben im Bauwipfel: Ein Kletterer nimmt bei der Deutschen Baumklettermeisterschaft in der Disziplin Workclimb teil. Dabei müssen im Baum verteilte Stationen in Form von Glocken nacheinander erklettert werden. Foto: Heiko Rebsch/dpa

Etwa 200 Wandergesellen ziehen bei einem Bundestreffen durch Kiel. Die Vereinigung der rechtschaffenen, fremden und einheimischen Zimmer- und Schieferdeckergesellen ist die älteste Gesellenkooperation Deutschlandes. Die reisenden Handwerker sind mindestens drei Jahre und einen Tag auf der Walz. Foto: Axel Heimken/dpa

Spaziergängerinnen genießen am Morgen das Wetter auf der Schwäbischen Alb. Über das lange Wochenende wird Meteorologen zufolge in Deutschland ein "Hauch von Sommer" zu spüren sein. Am Sonntag kann es im Osten gar bis zu 28 Grad warm werden. Foto: Thomas Warnack/dpa

Sogenannte Blutreiter reiten im baden-württembergischen Weingarten an Feldern vorbei. Der Blutritt ist Europas größte Reiterprozession zu Ehren des Heiligen Blutes Christi. Foto: Silas Stein/dpa

Eine Person geht am Morgen über die Marienbrücke in Dresden. Dahinter ist die Kulisse der Altstadt zu sehen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

In Reih und Glied stehen die Staats- und Regierungschefs der G7 Staaten in Hiroshima. Der Krieg in der Ukraine ist ein zentrales Thema der Beratungen, die bis Sonntag dauern. Foto: Michael Kappeler/dpa

Schwaneneltern und ihre Küken schwimmen auf der Alster an der Fuhlsbütteler Schleuse. Nach einem Winter mit vielen Einschränkungen und Verlusten haben die ersten Hamburger Schwäne nun Nachwuchs bekommen. Foto: Georg Wendt/dpa