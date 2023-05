Bilder des Tages vom 23.05.2023

Der Popocatépetl ist einer der aktivsten Vulkane Mexikos. Seit Tagen schon stößt er immer wieder Asche, Dampf und Gas aus. Foto: Hector Adolfo Quintanar Perez/ZUMA Press Wire/dpa

In einer Färberei in Bangladesch hängen unzählige gefärbte Stoffbahnen zum Trocknen bei Temperaturen von über 42 Grad Celsius. Die Arbeiter und Arbeiterinnen haben dabei allerhand zu tun: Sie müssen die Stoffe ständig drehen. Foto: Joy Saha/ZUMA Press Wire/dpa

Bei einer Abschiedszeremonie muss sich ein Wehrpflichtiger in Sankt Petersburg schweren Herzens von seiner Partnerin verabschieden. Seitdem Präsident Putin ein Dekret unterzeichnet hat, nach dem Wehrpflichtige im Alter von 18 bis 27 in Russland einberufen werden, sind solche Szenen keine Seltenheit. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Das Katzenheim "Rumah Kucing Parung" in Indonesien ist das Zuhause und der Zufluchtsort von mehr als 800 streunenden oder ausgesetzten Katzen. Die Gründerin Dita Augusta kümmert sich liebevoll um die Vierbeiner. Foto: Adriana Adie/ZUMA Press Wire/dpa

Tausende Einwohner und Helfer kämpfen in Italien gegen Schlamm, den die Hochwasser in ihre Häuser gespült haben. Grund genug für die Klimaaktivisten der Letzten Generation, um auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam zu machen. Symbolisch übergießen sie sich in Rom vor dem Parlament mit Schlamm. Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Jetzt wird es eng: Wahlberechtigte stehen in Berlin Schlange, um ihre Stimme für die Präsidentschaftswahl in der Türkei abzugeben. Amtsinhaber Erdogan und sein Rivale Kilicdaroglu treten in einer Stichwahl gegeneinander an, nachdem im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit erhalten hatte. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Vom Bundestag aufs Boot - wie schnell das gehen kann, zeigt Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen. Er probiert sich hier auf dem Zollboot im Hamburger Hafen als Kapitän aus. Ob das gut gegangen ist? Foto: Marcus Brandt/dpa

Diese Ente steckt ihren Kopf ins Gefieder. Kein Wunder: In Hannover regnet es und wer will schon nass werden?! Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Momentaufnahme aus dem Krieg: Ukrainische Soldaten machen sich auf den Weg zu ihren Stellungen in der Nähe von Bachmut. Weiterhin ist unklar, ob Russland die Stadt erobert hat oder nicht. Foto: Efrem Lukatsky/AP

Bühne frei für die flächenmäßig größte Regenbogenfahne Deutschlands: Mit ihr soll vor dem Reichstagsgebäude in Berlin die Forderung nach verfassungsmäßigem Schutz der Rechte queerer Menschen unterstrichen werden. Bleibt zu hoffen, dass die Offenheit für das Anliegen genauso groß wie die Flagge ist. Foto: Christoph Soeder/dpa

Blick auf die vollen Gleise: Während in Fulda die vierte Runde in den Tarifverhandlungen der Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn ansteht, warten in Hamburg am Morgen viele ICE-Züge auf ihren Einsatz. Hoffentlich kommen sie pünktlich an ihr Ziel. Foto: Marcus Brandt/dpa

Alarmstufe Rot? Der Vulkan Popocatépetl in Mexiko stößt seit Tagen Asche, Dampf und Gas aus. Der anhaltende Ascheregen führt zu Störungen im Flugverkehr in Zentralmexiko und trübt die Sicht, wie hier in Atlixco. Foto: Marco Ugarte/AP

Bittere Einsicht für Basketball-Star LeBron James von den Los Angeles Lakers: Der Traum vom Einzug in die NBA-Finals ist geplatzt. Trotz 15 Punkten Vorsprung zur Pause verloren sie auch im vierten Spiel gegen die Denver Nuggets. Kopf hoch! Foto: Ashley Landis/AP

Designer Anthony Rubio mit den Chihuahuas Bogie (l) und Kimba. Foto: Mary Altaffer/AP