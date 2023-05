Bilder des Tages vom 31.05.2023

Der frühe Fänger fängt den Fisch: Ein Fischer genießt die Stille und die Schönheit des Salzhaffs an der Ostsee, bevor die Sonne den Tag erhellt. Foto: Jens Büttner/dpa

Frühstück im Grünen: Diese zwei Gänseküken gönnen sich auf einer Wiese an der Isebek in Hamburg ein leckeres Mahl. Foto: Christian Charisius/dpa

Menschen beobachten auf der 42. Straße in New York den Sonnenuntergang. Nur wenige Male im Jahr geht die Sonne genau zwischen den Häuserschluchten unter. Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa

Ein Arbeiter sortiert farbige Plastikdrähte in einem Industriebetrieb in Idlib, Syrien, in dem Teppiche aus recycelten Kunststoffen hergestellt werden. Foto: Anas Alkharboutli/dpa