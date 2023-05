Starker Taifun trifft auf Süden Japans

Schon das zweite Mal muss sich Japan in der Taifun-Saison auf einen Wirbelsturm einstellen. Dieses Mal nähert er sich ausgerechnet einem Urlaubsort.

Ein großer und starker Taifun nähert sich langsam dem südjapanischen Urlaubsparadies Okinawa. Nach Angaben der japanischen Wetterbehörde bewegte sich der zweite Wirbelsturm der Saison mit einer Geschwindigkeit von nur 15 Kilometern in der Stunde über dem Meer östlich der Philippinen in Richtung Nordwesten.

Es sei zu erwarten, dass sich der Taifun um den 31. Mai herum dem Gebiet von Okinawa nähere, berichtete der japanische Fernsehsender NHK und warnte vor länger andauerenden orkanartigen Wetterverhältnissen. Auch in anderen Landesteilen im Osten und Westen werde in den nächsten Tagen starker Regen erwartet, was die Gefahr von Erdrutschen berge. (dpa)