Zwei Frauen bei Verfolgungsjagd in London verletzt

Die Polizei in London verfolgt zwei Verdächtige auf einem Motorrad. Bei einem Unfall lösen sich Schüsse aus einer Schrotflinte, zwei Passantinnen werden leicht verletzt.

London.

Beim Aufprall einer Schusswaffe während einer Verfolgungsjagd in London haben sich Schüsse gelöst und zwei unbeteiligte Frauen leicht verletzt. Die Opfer im Alter von 27 und 36 Jahren seien mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden, teilte die Polizei am Samstag in der britischen Hauptstadt mit. Auch ein 27 Jahre alter Fußgänger, der von den Flüchtigen mit einem Moped angefahren worden war, habe die Klinik wieder verlassen.