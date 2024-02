Beziehung: Frauen trennen sich anders als Männer

Im besten Fall hält die Liebe ein Leben lang. Doch das gibt es nicht so oft. Wenn Partner in der Beziehung leiden, ist es Zeit für eine Trennung, sagt Torsten Geiling in seinem neuen Buch.

Jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden, Beziehungen gehen noch öfter auseinander. Doch diesem Schritt geht meist eine lange Leidenszeit voraus, die bis zur Selbstaufgabe reichen kann. Das sagt der Coach und Autor Torsten Geiling, dessen Ratgeberbuch "Ich will mich trennen" jetzt erschienen ist. Er ergreift dabei Partei für die...