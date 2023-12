Die AOK Plus erhöht ihren Krankenkassenbeitrag

Für 2,25 Millionen Versicherte der Kasse in Sachsen steigt der Zusatzbeitrag ab Januar 2024 deutlich.

Versicherte der AOK Plus müssen sich ab Januar auf höhere Beiträge einstellen. Am Dienstagmittag entschied der Verwaltungsrat der größten Krankenkasse in Sachsen, den Zusatzbeitrag 2024 um 0,3 Prozentpunkte zu erhöhen. Er soll für die knapp 2,25 Millionen Versicherten im Freistaat von derzeit 1,5 Prozent auf 1,8 Prozent steigen. Der...