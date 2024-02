Geschenke zum Valentinstag: Sachsens Frauen knausern mehr als die Männer

Am 14. Februar machen viele ihrem Herzensmenschen eine Freude. Besonders kreativ zeigen sich die Menschen im Freistaat laut einer Umfrage nicht. Männer sind jedoch spendabler.

Seinen Namen verdankt der Valentinstag der Legende nach dem heiligen Valentin. Trotz eines Verbots soll der Priester Liebespaare im Römischen Reich christlich getraut haben. Am 14. Februar 269 wurde er deswegen hingerichtet. Am Mittwoch feiern Pärchen weltweit an dem Datum den Tag der Liebenden. Für viele gehört dazu auch ein Geschenk. Doch...