Bei plötzlichem Pflegefall gibt es bezahlt frei

Der Sturz - die 91-Jährige kann sich gar nicht recht erinnern, wie es dazu kommen konnte. Vielleicht ist ihr schwindlig geworden? Nun liegt sie in ihrer Wohnung, das rechte Handgelenk ist dick und schmerzt. Sie kann nicht alleine aufstehen. Zum Glück ist das Telefon in Reichweite. Ihr Sohn ist schnell zur Stelle und fährt sie in die...