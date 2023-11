Das Kondom hat die Pille überholt

Der Wunsch nach einem natürlichen Körpergefühl bewegte junge Frauen wie Nathalie Hansmann dazu, die Pille abzusetzen. Was ist dran an der Pillen-Gefahr?

Am Anfang vom Ende stand die Freiheit. "Kurz nachdem ich die Pille abgesetzt hatte, habe ich mich sehr leicht gefühlt", sagt Nathalie Hansmann. Die 22-jährige Dresdnerin heißt anders, doch so persönliche Dinge wie Verhütung möchte sie nicht unter ihrem Klarnamen öffentlich lesen. Obwohl sie bei Weitem nicht allein mit dem ist, was sie getan...