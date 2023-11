Die neue Sicht auf die Wechseljahre

Noch nie waren so viele Frauen in der Hormonumstellung. Allein in Sachsen sind es mindestens 388.000. Kaum eine weiß, was da mit ihr passiert. Aber viele eint die Angst vor der Hormonersatztherapie.

Das Brennen kommt aus der Mitte und durchwandert den Körper, bis es sich in den Finger- und Zehenspitzen ausläuft. Ein Feuer, als müsste der Körper etwas aus sich heraustreiben. Kalter Schweiß selbst auf den Unterarmen. So fühlt sich eine Hitzewelle in den Wechseljahren an. Sie kommt immer unpassend, mitten in der Nacht, beim Meeting im...