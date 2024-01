Die telefonische Krankmeldung funktioniert oft nicht

Ein Anruf beim Doktor soll die Ansteckung im Warteraum verhindern und Praxen entlasten. Doch Patienten berichten, dass der Arzt auf die Chipkarte besteht. Darf er das?

Die Grippe kursiert, Corona ebenso, überall wird geschnieft und gehustet. Wie gut, dass es seit 7. Dezember wieder die telefonische Krankschreibung gibt. So muss man nicht noch zum Arzt, wenn man sich elend fühlt. Ein Anruf, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen lassen und wieder in die Kissen sinken, anstatt in vollen...