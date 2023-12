Eine zwei Millionen Euro teure Gentherapie rettete Johns Leben: Wie geht es ihm heute?

Dass John im März seinen fünften Geburtstag feiern kann, ist für die Eltern ein großes Glück. Sie verdanken das einer 2,3 Millionen Euro teuren Gentherapie, für die sie damals sehr gekämpft haben. Das Medikament Zolgensma war 2019 nur in den USA zugelassen. Vor John hatte erst ein Kind in Deutschland die als "Wunderspritze" bezeichnete Infusion erhalten.

Etwa 80 bis 120 Babys kommen pro Jahr in Deutschland wie John mit Spinaler Muskelatrophie (SMA) zur Welt. Ein Gendefekt löst den Muskelschwund aus. Arme und Beine werden gelähmt, die Atmung zunehmend erschwert. SMA gibt es in verschiedenen Ausprägungen - bei John ist es Typ 1, die schwerste Form. Kinder mit diesem Erkrankungstyp werden kaum ein Jahr alt.

John war zu diesem Zeitpunkt schon zweieinhalb Jahre alt. "Er wird nicht laufen können. Aber vielleicht gelingt es ihm in ein paar Jahren, selbstständig zu stehen", sagt seine Mutter. "Wir haben dafür einen Stehtrainer. Das ist ein Gerät, in dem John fixiert wird. Er soll so zumindest das Gefühl des Stehens bekommen", so Jana Brandt. Mit seinen Händen sei er aber schon recht geschickt.

"Doch ihm fehlt eben die Muskelkraft, zum Beispiel, um ein Puzzleteil in die vorgesehene Aussparung zu drücken oder allein vom Löffel zu essen. Er schafft zwei, drei Löffel, dann wird es ihm zu schwer, und er lässt den Löffel fallen. Wir müssen dann mithelfen." Auch das Kauen und Schlucken leidet unter der fehlenden Muskelkraft. John bekommt zusätzlich hochkalorische Trinknahrung, muss nicht mit Magensonde ernährt werden. Ein Glück aus Sicht der Eltern.

Allerdings sei John auch ein bisschen faul, sagt Jana Brandt mit einem Schmunzeln. Er ruhe sich lieber aus und vertraue darauf, dass die Erwachsenen ihm helfen. "Deshalb darf ich auch nicht mehr mit in den Behandlungsraum der Physiotherapie, ich muss draußen warten", sagt sie. "Wenn er mich sieht, gibt er sich nicht so viel Mühe. Er vertraut dann darauf, dass ich ihm helfe." John weiß wohl, dass es um ihn geht, und lächelt seine Mutter an. "Er hat ein sonniges Gemüt. Das macht uns vieles leichter", sagt sie.

"Jeden Tag zu etwas Besonderem machen"

Denn es gibt auch schwierige Stunden. Aufgrund seiner Wirbelsäulenverkrümmung und einem nach innen gerichteten Brustkorb - Trichterbrust genannt - wird Druck auf die Lunge ausgeübt, auch die Sauerstoffversorgung ist geringer. "John ist sehr viel erkältet. Er kann nicht abhusten oder schnäuzen, wir müssen ihm den Schleim absaugen." Es gab schon so schlimme Infekte, dass er auf der Intensivstation behandelt und beatmet werden musste. Auch nachts schläft er noch mit Sauerstoffmaske. "Er müsste das zwar nicht unbedingt, aber wir fühlen uns damit sicherer. Und da er das gut toleriert, sei das auch nicht schlimm. "Wenn ich abends an seinem Bettchen stehe und ihn so schlafen sehe, habe ich große Angst, dass wir ihn verlieren könnten", sagt Jana Brandt.

"Ich bin eigentlich immer eine Planerin gewesen. Aber seit wir John haben, plane ich nicht mehr für die Zukunft. Ich will für uns als Familie jeden Tag zu etwas Besonderem machen", so die Mutter. Dennoch gehen ihr auch andere Gedanken durch den Kopf: Was ist, wenn sie oder ihr Mann krank werden und sich nicht mehr rund um die Uhr um John kümmern können? Jana Brandt hat gerade eine Nierenbehandlung hinter sich. Von Dialyse war da sogar die Rede. So etwas macht ihr Angst. Denn für sie steht ihr Kind immer im Mittelpunkt, für sich selbst nimmt sie sich keine Zeit, sagt sie. "Irgendwann zeigt einem der Körper dann aber seine Grenzen auf."

Mehrmals täglich tragen die Eltern John in den ersten Stock des Mehrfamilienhauses in der Nähe des Sebnitzer Marktes. John wird immer schwerer. Hinzu kommen Taschen und Einkaufstüten. Das Treppenhaus ist breit genug für einen Treppenlift. Doch der ist sehr teuer. Und ob der Vermieter das genehmigt? Vielleicht hilft auch eine Spezialvorrichtung für den Rollstuhl, mit dem man Treppen überwinden kann.

Ein Onlineportal würde vielen Eltern sehr helfen

Doch dazu sind wieder jede Menge Formulare nötig, befürchtet sie. Der ganze Papierkram belaste sie sehr. Ständig kämen Briefe, in denen sie zum Gesundheitszustand von John Auskunft geben muss. "Ich verstehe ja, dass das alles seine Ordnung haben muss. Aber es sind immer wieder dieselben Fragen, die ich beantworten soll. Dann kommen die Antwortschreiben von den Behörden, die aufzubewahren sind. Wir haben schon mehrere Ordner voll." Aus ihrer Sicht müsste das alles nicht sein. Pflegende Eltern haben dazu keine Zeit und keine Nerven, denn es seien ja auch Termine einzuhalten. "Ich wünsche mir, dass man alles telefonisch klären könnte, auch telefonisch Bescheid bekommt, wenn etwas genehmigt wurde. Aber Deutschland schreibt eben gern", sagt sie.

Ihr und anderen pflegenden Eltern würde es auch sehr helfen, wenn es ein Onlineportal oder eine Auskunftsstelle gebe, die ihnen sagt, was ihnen alles zusteht, welche Hilfen es gibt. "Wir müssen uns alles selbst zusammensuchen. Dabei bleibt bestimmt vieles ungenutzt."

Mit der Elterninitiative "Forschung und Therapie von SMA" steht sie in Kontakt. Doch so richtig helfe ihr das nicht. "Die Voraussetzungen, die die Eltern haben, die meist aus dem Westen kommen, sind ganz andere als bei mir. Man merkt hier immer noch deutlich den Ost-West-Unterschied." Die Mütter seien zu Hause, würden ihre Kinder in jeder Form fördern. "Eine Mutter erzählte mir, dass sie einen Laufbarren gebaut hätten, damit ihr Kind größtmögliche Fortschritte macht. Das geht bei uns nicht. Wir müssen beide voll arbeiten."