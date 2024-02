Ganzjährig Zeckenalarm in Sachsen: Was Wissenschaftler sagen

Erste infizierte Zecken aus Sachsen wurden schon im Januar gefunden. Die Tiere können gefährliche Krankheiten übertragen. Gegen eine gibt es eine Impfung.

Sie sitzen bereits jetzt schon an Zweigen und Büschen - "Zecken sind mittlerweile das ganze Jahr aktiv, weil es kaum noch längere Frostperioden gibt", sagt Professorin Ute Mackenstedt, Parasitologin an der Uni Hohenheim in Stuttgart, vor dem am Montag beginnenden Süddeutschen Zeckenkongress. Ihr seien bereits Anfang Februar Zecken aus dem Raum...