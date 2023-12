Grippe- und RSV-Erkrankungen in Sachsen nehmen stark zu

Laut neuem Wochenbericht waren vor Weihnachten viele Sachsen krank. 16 Menschen starben im Zusammenhang mit Corona.

In der Woche vor den Feiertagen schnellten die Zahlen in die Höhe: Mit 512 neuen Grippefällen erkrankten vom 18. bis 24. Dezember 45 Prozent mehr Menschen als in der Vorwoche neu an Influenza. Die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen meldete am Freitag die meisten Fälle in Leipzig (108), im Erzgebirgskreis sowie in Chemnitz (beide 62). Weiterhin...