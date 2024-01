Grippefälle in Sachsen verdoppeln sich binnen einer Woche

Auch RSV-Erkrankungen nehmen vor allem bei Kleinkindern wieder deutlich zu. Zudem ist die Zahl der neuen Corona-Toten hoch.

Die Influenza hat Sachsen immer mehr im Griff: In der dritten Januarwoche erkrankten 1.652 Menschen neu an Grippe. Damit wurden der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen doppelt so viele Fälle wie noch in der Woche davor gemeldet.